В России за сутки выявили рекордные 28782 новых случаев заражения COVID

В России за сутки выявили рекордные 28782 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 431 731. Накануне, 4 декабря, зарегистрировали 27403 новых случаев COVID-19.

В Москве за последний день выявили 7993 новых заболевших COVID-19 — это максимум с начала пандемии.

В Санкт-Петербурге выявили 3726 новых случаев COVID (максимум с начала пандемии), в Московской области — 1246 (также рекордный показатель с начала пандемии), в Нижегородской области — 495, в Республике Карелия — 473.

За все время пандемии от COVID-19 умерли 42 684 человека, из них лишь 508 — за последние сутки.

В Москве, как напоминает оперштаб, открылись первые пункты вакцинации от коронавируса. Они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 на базе городских поликлиник для взрослых. Пока записаться на получение вакцины «Спутник V» могут работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты.

Вакцинация недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины. Однако после его завершения, первоочередным правом на вакцинацию буду обладать участники, получившие плацебо.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, больше всего выявленных случаев COVID-19 в США — более 14,3 млн. На втором месте Индия с более 9,6 млн заболевших. Следом идут Бразилия (более 6,5 млн) и Россия. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,5 млн инфицированных COVID-19.