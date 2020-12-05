Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности спортсменов, системно нарушающих антидопинговые правила. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как следует из сообщения, документ подписан с оговоркой, которая коснулась, в частности, шестого раздела закона. Он предполагал, что профильные ведомства, включая Минюст США, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством страны в рамках «любого расследования, имеющего отношение к возможному нарушению» о допинговом сговоре.

Трамп, в свою очередь, заявил, что его администрация при исполнении законопроекта будет исходить из того, что президент располагает конституционными полномочиями, «связанными с контролем за распространением информации, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности, международным отношениям, правоприменению или выполнению конституционных обязанностей президента».

«Акт Родченкова», который Сенат США принял еще 17 ноября, предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги, которые не следуют кодексу WADA.

Наказания за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, не предусматривается.

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На его показаниях во многом основывался доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. В 2017 году Родченков передал в WADA информацию, где описал систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.

В них утверждалось, что пробы менялись на чистые и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов. После этого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов из России, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета страны.