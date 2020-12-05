Палата представителей США проголосовала за декриминализацию марихуаны по всей стране

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне, по всей стране. Об этом сообщает телеканал NBC. Теперь законопроекту нужно пройти утверждение Сената Конгресса США и президента.

Как пишет NBC, этот документ «открывает путь к отмене ненасильственных федеральных обвинительных приговоров в отношении марихуаны». Однако, по информации телеканала, маловероятно, что Сенат одобрит этот законопроект.

Это первый случай в истории США, когда Палата представителей подняла вопрос о федеральной декриминализации марихуаны. NBC называет голосование «историческим». За проект проголосовали 222 представителей демократической партии и 5 представителей республиканской партии, шесть демократов и 158 республиканцев высказались против.

Проект закона исключает марихуану из списка запрещенных веществ и позволяет развивать бизнес в этой сфере. Также станет возможным получать назначения врачей на употребление наркотика в медицинских целях и отменить ранее вынесенные приговоры суда за употребление или хранение марихуаны, если обвинения не связаны с насилием.

Накануне Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из списка наркотических веществ соответствующей конвенции 1961 года. Сам каннабис признали средством с терапевтическими свойствами.

Президент России Владимир Путин 23 ноября одобрил антинаркотическую стратегию страны до 2030 года. В ней признается центральная роль ООН в формировании международной антинаркотической политики.

При этом власти России называют угрозой нацбезопасности «легализацию использования каннабиса в рекреационных целях», а сама стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях».

Жители штата Орегон на северо-западе США 4 ноября проголосовали за декриминализацию хранения тяжелых наркотиков для личных целей. Этот закон не предполагает разрешения продавать тяжелые наркотики, однако люди, у которых обнаружат небольшой объем героина, кокаина, метамфетамина и других веществ, не будут считаться преступниками. Им выпишут предупреждение и штраф, также они будут иметь возможность пройти медицинское обследование.

Таким образом, количество штатов, в которых официально разрешена марихуана, увеличилось с 11 до 15. Противники законопроекта о легализации тяжелых наркотиков считают, что новые меры могут способствовать увеличению числа наркопотребителей, так как люди больше не будут бояться уголовного преследования.