Жители Хабаровска 148-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издания DVHab.

«Банду Путина под суд!»



Хабаровск, 148 дней протеста pic.twitter.com/RF7sCMtlTe — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) December 5, 2020

По оценке издания, на площадь Ленина к 12:00 пришли «несколько десятков человек». К началу акции на место сбора протестующих пришли сотрудники полиции и стали предупреждать, что «акция не согласована» с властями. Люди скандировали «Полиции позор!».

На митинг пришел экс-кандидат в губернаторы края Андрей Петров. В августе он записал ролик, в котором требовал возвращения домой Фургала.

В 12:30 «количество протестующих начало стремительно увеличиваться». Кода началось шествие, люди начали выходить на проезжую часть. Тем не менее, власти города оценили количество протестующих в менее чем 100 человек.

После того, как шествие вернулось на площадь имени Ленина, люди сразу разошлись. По информации местного штаба Навального, силовики задержали как минимум четырех человек во время акции.

⚡️ Ещё одно задержание: женщина в возрасте, Боголюбова Евдокия Григорьевна. Забрали на остановке, увезли на Панькова 19, оформляют в спецприёмник. — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) December 5, 2020

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.