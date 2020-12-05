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№ 134 от 4 декабря 2020

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В Хабаровске прошла 148-я акция в поддержку Фургала. Силовики задержали нескольких человек

Общество50

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Жители Хабаровска 148-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издания DVHab.

 

По оценке издания, на площадь Ленина к 12:00 пришли «несколько десятков человек». К началу акции на место сбора протестующих пришли сотрудники полиции и стали предупреждать, что «акция не согласована» с властями. Люди скандировали «Полиции позор!».

На митинг пришел экс-кандидат в губернаторы края Андрей Петров. В августе он записал ролик, в котором требовал возвращения домой Фургала.

В 12:30 «количество протестующих начало стремительно увеличиваться». Кода началось шествие, люди начали выходить на проезжую часть. Тем не менее, власти города оценили количество протестующих в менее чем 100 человек.

После того, как шествие вернулось на площадь имени Ленина, люди сразу разошлись. По информации местного штаба Навального, силовики задержали как минимум четырех человек во время акции.

 

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.

Теги:
акции протеста, ng, хабаровск, фургал
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