Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
В Хабаровске прошла 148-я акция в поддержку Фургала. Силовики задержали нескольких человек
Жители Хабаровска 148-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издания DVHab.
«Банду Путина под суд!»— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) December 5, 2020
Хабаровск, 148 дней протеста pic.twitter.com/RF7sCMtlTe
По оценке издания, на площадь Ленина к 12:00 пришли «несколько десятков человек». К началу акции на место сбора протестующих пришли сотрудники полиции и стали предупреждать, что «акция не согласована» с властями. Люди скандировали «Полиции позор!».
На митинг пришел экс-кандидат в губернаторы края Андрей Петров. В августе он записал ролик, в котором требовал возвращения домой Фургала.
В 12:30 «количество протестующих начало стремительно увеличиваться». Кода началось шествие, люди начали выходить на проезжую часть. Тем не менее, власти города оценили количество протестующих в менее чем 100 человек.
После того, как шествие вернулось на площадь имени Ленина, люди сразу разошлись. По информации местного штаба Навального, силовики задержали как минимум четырех человек во время акции.
⚡️ Ещё одно задержание: женщина в возрасте, Боголюбова Евдокия Григорьевна. Забрали на остановке, увезли на Панькова 19, оформляют в спецприёмник.— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) December 5, 2020
Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает.
Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.