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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Администрация Стамбула подтвердила задержание сотрудников телеканала НТВ. Их обвиняют в использовании беспилотников
Департамент полиции Стамбула подтвердил задержания двух граждан России и гражданина Турции, которое произошло 3 декабря в 10:30. Срок их задержания продлили на три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул.
Власти города обнаружили, что задержанные «без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъемка запрещены». Официальное расследование продолжается.
При этом в МИД России заявили, что российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. Ранее об этом сообщал сам телеканал НТВ — по их информации, задержаны сотрудники телепрограммы «Центральное телевидение» — репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин.
Источники ТАСС сообщали, что сотрудники российского телеканала были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания «Байкар Савунма» (производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2 — ред.) из-за отсутствия аккредитации.
Турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2, как ранее заявлял Der Standard, применялись в том числе и Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте, по итогам которого под контроль Баку перешли районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также стратегически значимый город Шуша.