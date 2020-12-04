Суд в Мурманской области назначил штраф двум полицейским, спровоцировавшим рыбака на браконьерство

Полярный суд Мурманской области назначил судебный штраф двум полицейским, инсценировавшим задержание рыбака за браконьерство для повышения показателей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обоих правоохранителей обвинили в превышении должностных полномочий, а одного из них — в даче заведомо ложных показаний.

По версии следствия, в августе прошлого года сотрудники уголовного розыска, занимавшиеся пресечением браконьерства, уговорили ранее судимого жителя Снежногорска за деньги поймать лосося в реке Сайда без соответствующей лицензии. Когда мужчина выловил рыбу, они заплатили ему, а затем жестко задержали, снимая происходящее на камеру.

«Подсудимые с предъявленным обвинением согласились в полном объеме, искренне раскаялись в содеянном, предприняли меры, направленные на заглаживание причиненного преступлениями вреда. […] Суд назначил каждому из них меру уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 35000 и 50000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Против рыбака, участвовавшего в инсценировке, уголовное дело о браконьерстве прекратили.