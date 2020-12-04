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№ 134 от 4 декабря 2020Читать номер
Дания прекратила геологоразведку в Северном море и решила отказаться от добычи нефти к 2050 году
Власти Дании согласились прекратить геологоразведку в Северном море и отказаться от добычи там нефти и газа к 2050 году. О решении датского парламента сообщает Датское радио (DR).
«Сегодня мы приняли историческое решение для Дании. Мы при широкой поддержке заключили соглашение о будущем Северного моря», — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен.
Соглашение о прекращении добычи ископаемых было приняло в рамках решения Дании к 2030 году сократить выбросы на 70% и стать климатически нейтральной страной через 30 лет.
Королевство, которое является крупнейшим поставщиком нефти в Европейском союзе, с 1972 года заработала на нефти Северного моря более 541 миллиарда датских крон. По предварительным оценкам, прекращение добычи нефти и газа приведет к потере 2,1 миллиарда долларов.
Апелляционный суд оставил в силе приговор башкирскому политику Дильмухаметову
«Новая газета»редакция
Апелляционный суд оставил без изменений решение Центрального окружного военного суда, который в августе приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат правозащитной организации «Агора» Владимир Красиков.
В распоряжении «Новой» оказалась запись выступления Дильмухаметова с последним словом. Свою вину общественный деятель не признал.
«Уголовное преследование заведомо невинного человека, политического и, не побоюсь этого слова, государственного деятеля, теоретика и практика российского либерализма, идеолога башкирской да и российской демократической государственности. Единственным законным и справедливым решением может быть только оправдание и реабилитация», — сказал Дильмухаметов.
Россия будет свободной, мы победим — да будет так», — завершил он свою речь.
Красиков также сообщил «Эхо Москвы в Уфе», что защита намерена обжаловать решение апелляционного органа в кассации и направить обращение в Европейский суд по правам человека после получения апелляционного решения.
24 августа Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова.
Ему вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).
Общественного деятеля арестовали в марте 2019 года. Дело возбудили в том числе из-за ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России. Он также выступал в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения).
Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».