Дания прекратила геологоразведку в Северном море и решила отказаться от добычи нефти к 2050 году

Власти Дании согласились прекратить геологоразведку в Северном море и отказаться от добычи там нефти и газа к 2050 году. О решении датского парламента сообщает Датское радио (DR).

«Сегодня мы приняли историческое решение для Дании. Мы при широкой поддержке заключили соглашение о будущем Северного моря», — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен.

Соглашение о прекращении добычи ископаемых было приняло в рамках решения Дании к 2030 году сократить выбросы на 70% и стать климатически нейтральной страной через 30 лет.

Королевство, которое является крупнейшим поставщиком нефти в Европейском союзе, с 1972 года заработала на нефти Северного моря более 541 миллиарда датских крон. По предварительным оценкам, прекращение добычи нефти и газа приведет к потере 2,1 миллиарда долларов.