Апелляционный суд оставил в силе приговор башкирскому политику Дильмухаметову

Апелляционный суд оставил без изменений решение Центрального окружного военного суда, который в августе приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат правозащитной организации «Агора» Владимир Красиков.

Фото из архива от 01.12.2020

В распоряжении «Новой» оказалась запись выступления Дильмухаметова с последним словом. Свою вину общественный деятель не признал.

«Уголовное преследование заведомо невинного человека, политического и, не побоюсь этого слова, государственного деятеля, теоретика и практика российского либерализма, идеолога башкирской да и российской демократической государственности. Единственным законным и справедливым решением может быть только оправдание и реабилитация», — сказал Дильмухаметов.

Россия будет свободной, мы победим — да будет так», — завершил он свою речь.

Красиков также сообщил «Эхо Москвы в Уфе», что защита намерена обжаловать решение апелляционного органа в кассации и направить обращение в Европейский суд по правам человека после получения апелляционного решения.

24 августа Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Ему вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).

Общественного деятеля арестовали в марте 2019 года. Дело возбудили в том числе из-за ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России. Он также выступал в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения).

Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».