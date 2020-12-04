Китайский художник запустил серию карикатур на Nike и Coca-Cola в знак протеста против принудительного труда уйгуров

Китайский диссидент и художник, работающий под псевдонимом Бадюкао, запустил в твиттере серию карикатур на транснациональные компании после новостей о том, что те пытались пролоббировать смягчение американского закона о предотвращении принудительного труда уйгуров в Китае. О его проекте рассказал телеканал CNBC.

Карикатурист, недавно получивший международную премию Вацлава Гавела за творческое несогласие, надеется, что его проект повысит осведомленность о преследовании уйгуров и побудит покупателей узнать больше о любимых брендах. «Крайне неприятно видеть, как эти крупные корпорации пытаются блокировать закон лоббистскими действиями. Я думаю, что это неприемлемо и достойно презрения», — рассказал художник.

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники рассказала, что крупные компании — Nike, Coca-Cola и Apple — пытаются пролоббировать смягчение закона о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, где местное население подвергается репрессиям.

Уйгуры – это тюркский народ, который живет на северо-западе Китая. Большинство из них исповедуют ислам. По данным Human Right Watch, власти много лет преследуют представителей этого народа, используя систему видеонаблюдения с распознаванием лиц и лагеря «политического перевоспитания».

По данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), китайские власти заставляют узников «лагерей перевоспитания» работать на фабриках, производящих продукцию в том числе и для известных компаний, среди которых Apple, Google, Lacoste, Nike, Puma и другие. Недавно записку от одного из уйгуров нашел житель Санкт-Петербурга в новом ботинке от компании. The North Face. Там заявили, что не используют принудительный труд, но пообещали провести расследование.