В Москве возбудили уголовное дело о сбыте поддельных справок об отсутствии COVID-19 

Олега Дмитриева, сторонника организации «Артподготовка» (признана экстремистской и запрещена в России), осужденного на 8 лет колонии строгого режима по делу о подготовке теракта в Москве, отправили в штрафной изолятор.

«26 ноября данный заключенный не пошел на прием пищи, тем самым нарушив распорядок дня […] До этого он имел несколько нарушений, поэтому вчера было принято решение о водворении его в штрафной изолятор на пять суток. Если он захочет, всегда может обратиться к адвокатам или правозащитникам с просьбой об инициировании проверки по поводу законности данной меры наказания. Это обычная практика, прокуратура колонии постоянно проверяет, потому что нарушение дисциплины и последующее наказание в местах заключения не редкость. Никаких оснований для того, чтобы усомниться в том, что наказание необоснованно, нет», — пояснили «Новой газете» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В пресс-службе также отметили, что у руководства ИК-5 есть справка от медиков, что Дмитриев может сидеть в ШИЗО. При этом подчеркнули, что сам осужденный с дисциплинарным наказанием согласен.

«До этапирования на Урал Дмитриев находился в московском СИЗО «Бутырка», где во время прогулки во дворе случайно сломал ногу», — сообщил «Новой газете» Федор Акчермышев, адвокат Дмитриева.

«Долгое время перелом не срастался и причинял боль. В ноябре прошлого года ему вновь обследовали колено и выявили разрыв связки. Врачи рекомендовали ему не выполнять зарядку, не давать нагрузку на колено, ходить с костылями. А его заставляют в нарушение рекомендаций врача выполнять какие-то требования, пусть и бытовые, но для него сложно выполнимые. Помощь ему с коленом не оказывают, операцией не обеспечивают. Он скоро станет инвалидом, а его на этом фоне серьезных проблем со здоровьем еще и наказывают», — рассказал Акчермышев.

По словам Галины Королевой, гражданской активистки в Екатеринбурге, она посещала Дмитриева вместе с членами ОНК в прошлом году. Столовая в ИК-5 находится на втором этаже, осужденный физически не может подниматься по лестнице, поскольку у него порваны связки колена.

«По словам Олега, он уже год не может подняться в столовую, еду ему приносили товарищи […] Мы передавали ему пластиковые контейнеры и чашки, чтобы можно было из них есть. У них в бараке есть микроволновка, поэтому он имел возможность разогреть себе еду», —рассказала Королева.

Галина отметила, что ходит Дмитриев, опираясь на трость, которую ему привезли члены ОНК год назад. До этого он прыгал на костылях. По ее словам, нога у него ниже колена «болтается», он не может на нее наступать.

«В том, что он с нарушением согласен, я не верю. […] У него первое нарушение заключалось в том, что на постели лежало полотенце, что считается как не заправленная постель. А следующие два — за то, что не ходит в столовую. С первым он и правда был согласен, но следующие два?», — подчеркнула активистка.

22 января 2019 года Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к восьми годам, а Олега Иванова — к семи годам колонии строгого режима. По версии обвинения, они готовили теракт в виде поджога Кремля (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), приуроченный к «революции» Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017. Адвокаты во время процесса настаивали на том, что уголовное преследование подзащитных незаконно, строится на показаниях засекреченных свидетелей.