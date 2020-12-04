Воронежскую активистку оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарий в день взрыва в архангельском УФСБ

Советский районный суд Воронежа оштрафовал на 400 тысяч рублей активистку Надежду Белову за комментарий в «Вконтакте» в день взрыва в здании архангельского управления ФСБ. Трансляцию из зала суда вело сетевое издание Sota Vision.

Прокурор требовал оштрафовать Белову на 500 тысяч рублей за оправдание терроризма. По словам корреспондента издания, люди в суде скандировали «Позор!».

Сама женщина ранее рассказала изданию 7х7, что у сотрудников правоохранительных органов возникли претензии к ее комментарию, который она оставила в день взрыва в Архангельске 31 октября 2018 года. Активистка тогда вспомнила конспирологическую теорию о возможной причастности ФСБ к взрывам в Москве и Волгодонске.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ был признан террористическим актом: 17-летний анархист Михаил Жлобецкий совершил самоподрыв на входе в здание. В результате погиб он и еще трое сотрудников ФСБ. Силовики возбудили уже несколько уголовных дел за комментарии о случившемся. Например, по делу об оправдании терроризма на 500 тысяч рублей также была оштрафована журналистка Светлана Прокопьева. Реальные сроки получили три человека: от 3 до 5 лет колонии.

Елизавета Минаева