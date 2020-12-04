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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Воронежскую активистку оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарий в день взрыва в архангельском УФСБ

Общество432

432
 

Советский районный суд Воронежа оштрафовал на 400 тысяч рублей активистку Надежду Белову за комментарий в «Вконтакте» в день взрыва в здании архангельского управления ФСБ. Трансляцию из зала суда вело сетевое издание Sota Vision.

Прокурор требовал оштрафовать Белову на 500 тысяч рублей за оправдание терроризма. По словам корреспондента издания, люди в суде скандировали «Позор!».

Сама женщина ранее рассказала изданию 7х7, что у сотрудников правоохранительных органов возникли претензии к ее комментарию, который она оставила в день взрыва в Архангельске 31 октября 2018 года. Активистка тогда вспомнила конспирологическую теорию о возможной причастности ФСБ к взрывам в Москве и Волгодонске.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ был признан террористическим актом: 17-летний анархист Михаил Жлобецкий совершил самоподрыв на входе в здание. В результате погиб он и еще трое сотрудников ФСБ. Силовики возбудили уже несколько уголовных дел за комментарии о случившемся. Например, по делу об оправдании терроризма на 500 тысяч рублей также была оштрафована журналистка Светлана Прокопьева. Реальные сроки получили три человека: от 3 до 5 лет колонии.

Елизавета Минаева

Теги:
sn, штрафы, архангельск, взрыв в фсб

Фигуристы Косторная, Туктамышева и Алиев заболели COVID-19. Они пропустят пятый этап Кубка России

Спорт439

439
 

Российские фигуристы Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев не смогут выступить на пятом этапе Кубка России из-за заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Соревнования пятого этапа Кубка России по фигурному катанию пройдут с 5 по 8 декабря в Москве.

О том, что Косторная получила положительный тест на коронавирус, стало известно 4 декабря. «Спорт-Экспресс» отмечает, что болезнь у спортсменки протекает бессимптомно. Накануне сообщалось, что Туктамышева и Алиев также получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Этап Кубка России в этом году из-за болезни также пропустят двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовый призер этапа серии Гран-при в Москве Анастасия Гулякова. Как сообщил тренер Алексей Мишин, у фигуристов нет коронавируса.

Помимо этого, выступить на соревнованиях не смогут и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Спортивная пара вынуждена пропустить этап Кубка из-за воспаления легких, которым переболела фигуристка.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведев также пропустит этап Кубка. В конце ноября она сообщала о «достаточно тяжело» перенесенной болезни.

За последние сутки в России зафиксировали 27 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 6868 случаев приходятся на Москву.

Теги:
sf, коронавирус, фигурное катание
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