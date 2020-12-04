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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Фигуристы Косторная, Туктамышева и Алиев заболели COVID-19. Они пропустят пятый этап Кубка России

Спорт12

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Российские фигуристы Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев не смогут выступить на пятом этапе Кубка России из-за заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Соревнования пятого этапа Кубка России по фигурному катанию пройдут с 5 по 8 декабря в Москве.

О том, что Косторная получила положительный тест на коронавирус, стало известно 4 декабря. «Спорт-Экспресс» отмечает, что болезнь у спортсменки протекает бессимптомно. Накануне сообщалось, что Туктамышева и Алиев также получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Этап Кубка России в этом году из-за болезни также пропустят двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовый призер этапа серии Гран-при в Москве Анастасия Гулякова. Как сообщил тренер Алексей Мишин, у фигуристов нет коронавируса.

Помимо этого, выступить на соревнованиях не смогут и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Спортивная пара вынуждена пропустить этап Кубка из-за воспаления легких, которым переболела фигуристка.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведев также пропустит этап Кубка. В конце ноября она сообщала о «достаточно тяжело» перенесенной болезни.

За последние сутки в России зафиксировали 27 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 6868 случаев приходятся на Москву.

Теги:
sf, коронавирус, фигурное катание

«Занять место на российском интернет-олимпе»: премию за развитие Рунета вручили патриотическому YouTube-шоу Росгвардии

Общество61

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Премию за развитие российского интернета в этом году вручили Росгвардии. Награду силовая структура получила за патриотическое развлекательное шоу на YouTube под названием «Проверка на прочность», говорится на сайте конкурса.

На канал Росгвардии в YouTube подписано более 60 тысяч человек. В реалити-шоу «Проверка на прочность», первые выпуски которого появились два месяца назад, принимают участие звезды кино, телевидения и спорта. Им предлагается испытать на себе то, чем ежедневно занимаются военные. Самый популярный выпуск — с актером Иваном Охлобыстиным — посмотрели около 28 тысяч человек.

Канал Росгвардии получил премию в номинации «Государство и Общество». Также лауреатами в этой номинации стали Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Благотворительный Фонд Константина Хабенского и Федеральная налоговая служба и система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».

«Интересные и яркие номинанты, поддержка пользователей делают эту Премию уникальной, а получить ее — означает занять место на российском интернет-олимпе», — отметил партнер «Премии Рунета 2020» и руководитель бывшего Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, который пожелал лауреатам не останавливаться на достигнутом.

Теги:
sn, премия, рунет, росгвардия
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