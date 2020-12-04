«Занять место на российском интернет-олимпе»: премию за развитие Рунета вручили патриотическому YouTube-шоу Росгвардии

Премию за развитие российского интернета в этом году вручили Росгвардии. Награду силовая структура получила за патриотическое развлекательное шоу на YouTube под названием «Проверка на прочность», говорится на сайте конкурса.

На канал Росгвардии в YouTube подписано более 60 тысяч человек. В реалити-шоу «Проверка на прочность», первые выпуски которого появились два месяца назад, принимают участие звезды кино, телевидения и спорта. Им предлагается испытать на себе то, чем ежедневно занимаются военные. Самый популярный выпуск — с актером Иваном Охлобыстиным — посмотрели около 28 тысяч человек.

Канал Росгвардии получил премию в номинации «Государство и Общество». Также лауреатами в этой номинации стали Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Благотворительный Фонд Константина Хабенского и Федеральная налоговая служба и система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».

«Интересные и яркие номинанты, поддержка пользователей делают эту Премию уникальной, а получить ее — означает занять место на российском интернет-олимпе», — отметил партнер «Премии Рунета 2020» и руководитель бывшего Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, который пожелал лауреатам не останавливаться на достигнутом.