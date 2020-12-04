Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тысяч рублей за концерты Басты

Конгресс США утвердил законопроект об оборонном бюджете США, в который вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2». Это следует из документа, опубликованного на сайте Палаты представителей США.

В документе указано, что ограничения вводятся для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Помимо этого, под санкции попадают компании, помогающие с модернизацией или установкой сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

При этом президент США сможет отменить санкции в отношении того или иного лица, руководствуясь национальными интересами.

В проекте также указано требование консультироваться со странами-партнерами, включая Великобританию, Швейцарию, Норвегию и страны Евросоюза.

В октябре США распространили санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2» на лица и компании, которые сознательно «предоставили суда для строительства проекта», а также оказали различные услуги для таких судов (модернизация или установка оборудования на судах).

7 октября польский антимонопольный регулятор UOKiK обязал партнеров «Газпрома» в течение 30 дней разорвать соглашения по финансированию строительства российского газопровода. Польша также оштрафовала «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, а еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода — более чем на 61 миллион долларов. На фоне этого акции «Газпрома» на Московской бирже упали на 1,6%.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Ряд европейских стран считает, что это приведет к укреплению доминирующего положения «Газпрома» на рынке.