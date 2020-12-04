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№ 134 от 4 декабря 2020

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ФСБ: на границе России и Украины произошла перестрелка, один человек погиб

Общество302

302
 

Трое неизвестных с оружием пытались попасть из Украины в Россию, на границе произошла перестрелка. Один человек погиб, двое бежали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. 

По данным спецслужбы, трое человек «пытались прорваться» в Россию из Украины на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», — сообщили в ФСБ. 

Теги:
sf, перестрелки, россия, украина, граница

Фонд «Подсолнух»: в России из-за пандемии усугубляется дефицит иммунглобулина

Общество308

Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»

308
 

Жизненно необходимое для людей с первичным иммунодефицитом лекарство — иммуноглобулин — становится невозможно купить в аптеках и даже получить при госпитализации. Об этом «Новой газете» сообщили в благотворительном фонде «Подсолнух», занимающемся помощью детям и взрослым с иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Фонд обратился в Росздравнадзор и другие ведомства.

«Настораживающие сообщения от подопечных — и детей, и взрослых, по поводу дефицита иммуноглобулина мы начали получать уже в апреле», — говорит управляющий директор фонда Ирина Бакрадзе.

«Сейчас в фонде находятся в работе 24 заявки по этой проблеме. Мы в срочном порядке провели мониторинг среди пациентов и врачей по ситуации с препаратом в 34 регионах. У 57% респондентов в настоящее время есть трудности с лекарственным обеспечением иммуноглобулином, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке по неизвестным причинам (52% ) и отсутствия препарата в стационаре (24%). Среди опрошенных врачей 70% также столкнулись с трудностями в обеспечении пациентов лекарственным препаратом», — объясняет Бакрадзе. 

Сейчас в фонде находятся заявки от пациентов из 18 регионов с установленным диагнозом первичный иммунодефицит, которые получили отказ в льготном лекарственном обеспечении.

Препарата ряда производителей нет и в свободной продаже в аптеках. Пациенты, которым отказали в льготном обеспечении, не могут купить его даже за свои деньги. «Подсолнух» продолжает изыскивать возможности обеспечить препаратом подопечных, связываясь с партнерами из фармкомпаний. Компании–производители не получали уведомлений от Росздравнадзора и Минздрава о дефицита препарата. Несколько производителей также сообщили о трудностях с перерегистрацией препарата и коммерческой целесообразностью поставок в связи с падением курса рубля.

Для производства иммуноглобулина необходима плазма крови человека. Объемы сбора плазмы, необходимые для производства иммуноглобулинов, значительно сократились на фоне пандемии коронавируса.

Теги:
благотворительность, жизненно важные лекарства
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