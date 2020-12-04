Фонд «Подсолнух»: в России из-за пандемии усугубляется дефицит иммунглобулина

Жизненно необходимое для людей с первичным иммунодефицитом лекарство — иммуноглобулин — становится невозможно купить в аптеках и даже получить при госпитализации. Об этом «Новой газете» сообщили в благотворительном фонде «Подсолнух», занимающемся помощью детям и взрослым с иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Фонд обратился в Росздравнадзор и другие ведомства.

«Настораживающие сообщения от подопечных — и детей, и взрослых, по поводу дефицита иммуноглобулина мы начали получать уже в апреле», — говорит управляющий директор фонда Ирина Бакрадзе.

«Сейчас в фонде находятся в работе 24 заявки по этой проблеме. Мы в срочном порядке провели мониторинг среди пациентов и врачей по ситуации с препаратом в 34 регионах. У 57% респондентов в настоящее время есть трудности с лекарственным обеспечением иммуноглобулином, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке по неизвестным причинам (52% ) и отсутствия препарата в стационаре (24%). Среди опрошенных врачей 70% также столкнулись с трудностями в обеспечении пациентов лекарственным препаратом», — объясняет Бакрадзе.

Сейчас в фонде находятся заявки от пациентов из 18 регионов с установленным диагнозом первичный иммунодефицит, которые получили отказ в льготном лекарственном обеспечении.

Препарата ряда производителей нет и в свободной продаже в аптеках. Пациенты, которым отказали в льготном обеспечении, не могут купить его даже за свои деньги. «Подсолнух» продолжает изыскивать возможности обеспечить препаратом подопечных, связываясь с партнерами из фармкомпаний. Компании–производители не получали уведомлений от Росздравнадзора и Минздрава о дефицита препарата. Несколько производителей также сообщили о трудностях с перерегистрацией препарата и коммерческой целесообразностью поставок в связи с падением курса рубля.

Для производства иммуноглобулина необходима плазма крови человека. Объемы сбора плазмы, необходимые для производства иммуноглобулинов, значительно сократились на фоне пандемии коронавируса.