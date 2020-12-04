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№ 134 от 4 декабря 2020

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В России выявили 27 403 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Общество170

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В России зафиксировали 27 403 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве СOVID-19 выявили у 6868 человек. В Санкт-Петербурге суточный прирост заболевших составил 3694, в Московской области — 1223. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская область (+496) и Карелия (+470).

Непосредственно от COVID-19 за последние сутки умерли 569 человек. Днем ранее вирус выявили у 28 145 человек и зафиксировали 554 случая летального исхода. 

Выздоровели за последние сутки 28 901 человек. Всего в России с начала пандемии выздоровели 1 888 752 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой вакцинации граждан. С 5 декабря в столице откроются прививочные пункты, где можно будет сделать прививку от коронавируса. 

Электронная запись на прививку открывается 4 декабря для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб. 

Им предлагают препарат «Sputnik V», который разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны. Он стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%. Несмотря на критику исследователей из разных стран, которые указывали на поспешность регистрации, «Sputnik V» запустили в гражданский оборот.

В мире число случаев коронавируса превысило 65 млн человек, более 1,5 млн человек умерли, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных по-прежднему в США — более 14 млн. На втором месте Индия с более 9,5 млн заболевших. Следом идет Бразилия (более 6,4 млн), Россия (2,3 млн) — на четвертом месте. 

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Теги:
вакцина, sf, COVID-19, коронавирус
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