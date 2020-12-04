В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналиста издания Znak.com

В Челябинске полиция задержала троих подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки Znak.com Марины Малковой. Об этом Малкова рассказала «Новой газете».

По информации Znak.com, задержания были произведены в городе Коркино Челябинской области, все трое признали вину. По основной версии следствия, поджог автомобил Малковой был связан с ее профессиональной деятельностью.

«Главное чтобы сейчас все это не застопорилось на этом — получат они какой-то небольшой срок и на этом все, — сказала «Новой» Малкова. —Ведь сам по себе поджог не является тяжким преступлением, это преступление средней тяжести. Главное сейчас, установить, кто являлся заказчиком. Если это будет установлено — тогда хорошо».

В редакции Znak.com предполагают, что заказчиком преступления может являться криминальный авторитет по кличке «Качок» Сергей Афанасьев. По версии издания, поджог машины журналистки мог быть совершен из-за текста о ДТП с внедорожником, который насмерть сбил пенсионерку в деревне Еманжелинка. За рулем автомобиля находился Афанасьев. Вскоре расследование ДТП было приостановлено, однако, после публикации Малковой, следствие возобновили.

Напомним, автомобиль журналистки издания Znak Марины Малковой, подожгли в Челябинске поздно вечером 23 ноября. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК.