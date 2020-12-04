Интерпол отказался разыскивать экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, посчитав их уголовное преследование в России политически мотивированным

Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных в России по обвинению в растрате более 100 миллиардов рублей. Об этом узнал «Коммерсант».

Как рассказали изданию адвокаты Ананьевых, комиссия Интерпола по контролю за файлами рассмотрела жалобу бизнесменов и пришла к выводу, что их уголовное преследование политически мотивировано.

«Наша позиция нашла полную и безоговорочную поддержку. Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций», — рассказал газете один из адвокатов Дмитрия Ананьева.

В сентябре стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о даче и получении взяток против Алексея Ананьева. За год до этого суд заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о растрате более 102 миллиардов рублей (ч. 4 ст. 160 УК).

Тогда же следователь в суде и рассказал, что Алексея Ананьева проверяют на причастность ко взяткам бывшему замглавы Пенсионного фонда Алексею Иванову. Иванова арестовали в июле 2019 года по обвинению в получении более 4 миллионов рублей от своего подрядчика — системного интегратора «Техносерв» бизнесменов Ананьевых, где ранее Иванов работал сам.

Ананьевы владели Промсвязьбанком до декабря 2017 года, затем Центробанк ввел в нем временную администрацию. Позже регулятор обнаружил пропажу кредитных досье на сумму более 109 миллиардов рублей и попытку вывода средств по сложной схеме накануне введения санации. В 2018 году банк передали Росимуществу и назначили основным банком по гособоронзаказу.