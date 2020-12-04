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№ 134 от 4 декабря 2020

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«Убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал»: адвокат рассказал об еще одной предсмертной записке Тесака

Общество945

945
 

Неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), которого нашли мертвым в челябинском СИЗО в сентябре, оставил еще одну предсмертную записку. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Алексей Михальчик со ссылкой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о смерти Марцинкевича.

«При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — приодит адвокат текст постановления.

Тело Тесака два месяца назад нашли мертвым в камере в СИЗО в Челябинской области. Представители ФСИН утверждают, что мужчина мог совершить суицид, однако его родственники и соратники не верят в эту версию. По словам отца, у активиста были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Рядом с ним были обнаружены «несколько предсмертных записок», сообщал Следственный комитет по Челябинской области.

По данным СК, перед смертью Марцинкевич признался в двойном убийстве «лиц неславянской национальности», совершенном в 2007 году. В ведомстве утверждают, что неонацист подробно описал обстоятельства убийств и места захоронения жертв, и чтобы проверить эту информацию было инициировано его этапирование в Москву.

Теги:
убийство, nt, тесак
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