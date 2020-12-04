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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Отвечают политики, эксперты и журналисты

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№ 134 от 4 декабря 2020

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Что произошло за ночь 4 декабря. Коротко

Общество442

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  • Эксперты Минобороны проверят достоверность и степень секретности данных, которые якобы передал иностранным разведкам журналист Иван Сафронов. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». Провести экспертизу им поручили следователи ФСБ.
  • Курс доллара впервые с начала сентяюря опустился ниже 75 рублей на Мосбирже после того, как страны ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 25% со следующего года. Курс евро потерял 48 копеек и упал до 90,4 рубля.
  • В Москве за сутки непосредственно от коронавируса умерли 77 человека, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в столице скончались 9203 человека, а по всей стране, по официальным данным, вирус унес более 41 тысяч жизней.
  • В мире число случаев коронавируса превысило 65 млн человек, смертей — 1,5 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего зараженных по-прежднему в США — более 14 млн, Россия по этому показателю занимает четвертое место (2,3 млн заболевших).

  • Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА, проиграв в матче с «Вольфсбергом». Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 0:1.

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Теги:
сафронов иван, коронавирус, nt

Sputnik: в Латвии завели уголовные дела на сотрудников агентства «Россия сегодня»

Общество2 791

2 791
 

В Латвии завели уголовные дела на журналистов и сотрудников МИА «Россия сегодня». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

По информации издания, сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье 84 уголовного кодекса — нарушение режима санкций Евросоюза. Как заявляет Sputnik, это произошло из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Наказание по статье варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения.

По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства, телеведущего Дмитрия Киселева в 2014 году. 

Как передает издание, у сотрудников сайтов провели обыски, конфисковали технику и средства связи, а после допросов взяли подписку о неразглашении. Обыски 3 декабря прошли сразу у трех журналистов — Андрея Яковлева, Ирины Литвиновой и Владимира Линдермана, сообщает Sputnik.

Теги:
журналисты, ng, латвия
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