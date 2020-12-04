Что произошло за ночь 4 декабря. Коротко

В Латвии завели уголовные дела на журналистов и сотрудников МИА «Россия сегодня». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

По информации издания, сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье 84 уголовного кодекса — нарушение режима санкций Евросоюза. Как заявляет Sputnik, это произошло из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Наказание по статье варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения.

По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства, телеведущего Дмитрия Киселева в 2014 году.

Как передает издание, у сотрудников сайтов провели обыски, конфисковали технику и средства связи, а после допросов взяли подписку о неразглашении. Обыски 3 декабря прошли сразу у трех журналистов — Андрея Яковлева, Ирины Литвиновой и Владимира Линдермана, сообщает Sputnik.