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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Sputnik: в Латвии завели уголовные дела на сотрудников агентства «Россия сегодня»
В Латвии завели уголовные дела на журналистов и сотрудников МИА «Россия сегодня». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
По информации издания, сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье 84 уголовного кодекса — нарушение режима санкций Евросоюза. Как заявляет Sputnik, это произошло из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Наказание по статье варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения.
По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства, телеведущего Дмитрия Киселева в 2014 году.
Как передает издание, у сотрудников сайтов провели обыски, конфисковали технику и средства связи, а после допросов взяли подписку о неразглашении. Обыски 3 декабря прошли сразу у трех журналистов — Андрея Яковлева, Ирины Литвиновой и Владимира Линдермана, сообщает Sputnik.
Теги:журналисты, ng, латвия
Bloomberg: страны ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 25% со следующего года
Страны ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, страны ослабят сокращение добычи на 25%.
По данным издания, увеличение будет происходить в зависимости от условий на рынке. Страны будут проводить ежемесячные консультации, чтобы определить, как отрегулировать производство в последующие месяцы.
Как передает Bloomberg, эта сделка может повлиять не только на цены на нефть, которые, впрочем, пока не изменились и остаются стабильными. Решения ОПЕК + влияют на судьбы всей энергетической отрасли, от таких компаний, как ExxonMobil Corp., до производителей сланцевой нефти в Техасе. Это также повлияет на экономику ресурсозависимых стран, например, Бразилии и Казахстана.
Как отмечает РБК, в апреле этого года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19 и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенно восстановление добычи.
«Очевидная причина для продления действующий ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ — вторая волна коронавируса, которая приводит к снижению потребления и, как минимум, сдерживает рост цен на нефть», — заявил РБК аналитик Raiffesienbank Андрей Полищук.
Из-за второй волны коронавируса, которая началась весной, стороны стали обсуждать менее резкое восстановление добычи и договорились, что увеличат ее не на 2 млн барр, как запланировали изначально, а лишь на 0,5 млн барр.