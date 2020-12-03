Sputnik: в Латвии завели уголовные дела на сотрудников агентства «Россия сегодня»

Страны ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, страны ослабят сокращение добычи на 25%.

По данным издания, увеличение будет происходить в зависимости от условий на рынке. Страны будут проводить ежемесячные консультации, чтобы определить, как отрегулировать производство в последующие месяцы.

Как передает Bloomberg, эта сделка может повлиять не только на цены на нефть, которые, впрочем, пока не изменились и остаются стабильными. Решения ОПЕК + влияют на судьбы всей энергетической отрасли, от таких компаний, как ExxonMobil Corp., до производителей сланцевой нефти в Техасе. Это также повлияет на экономику ресурсозависимых стран, например, Бразилии и Казахстана.

Как отмечает РБК, в апреле этого года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19 и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенно восстановление добычи.

«Очевидная причина для продления действующий ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ — вторая волна коронавируса, которая приводит к снижению потребления и, как минимум, сдерживает рост цен на нефть», — заявил РБК аналитик Raiffesienbank Андрей Полищук.

Из-за второй волны коронавируса, которая началась весной, стороны стали обсуждать менее резкое восстановление добычи и договорились, что увеличат ее не на 2 млн барр, как запланировали изначально, а лишь на 0,5 млн барр.