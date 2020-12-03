В Тюмени на 70-летнего коммуниста завели уголовное дело об избиении полицейского

Следственный отдел по Ленинскому АО в Тюмени возбудил уголовное дело в отношении 70-летнего коммуниста Александра Черепанова. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом он рассказал «Новой газете».

Уголовное дело возбудили 13 ноября 2020 года после шествия Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в честь годовщины Октябрьской революции. Акция прошла 7 ноября. По свидетельствам очевидцев, сразу несколько полицейских применили к Черепанову физическую силу. После этого мужчину доставили в СК для дачи объяснения.

«Полицейские насильно затащили меня в Газель и положили на пол. Я лежал на спине 20 минут, так как они меня удерживали. Я начал кричать, что мне плохо, просил вызвать скорую помощь, тогда они втроем начали меня переворачивать на живот», — рассказал «Новой газете» Черепанов. Он уточнил, что ему вменяется в вину избиение подполковника МВД Волковицкого в тот момент, когда они применяли к нему физическую силу.

«Судебно-медицинскую экспертизу полицейского проводил Алтынов Михаил Юрьевич, сын арестованного за взятки экс-генерала областного МВД Юрия Алтынова, — продолжает Черепанов. — Он установил наличие у потерпевшего Волковицкого кровоподтека на левом веке. Но я не бил его, они меня втроем переворачивали. Экспертиза сфальсифицирована, ее проводило связанное с полицией лицо, это коррупция».

Уже 20 ноября следствие уведомило Черепанова о возбуждении уголовного дела повесткой на допрос. Свидетельствовать в защиту коммуниста желают 19 участников событий, следователь удовлетворила ходатайство о допросе только двоих из них. Защита полагает, что дело не ведется беспристрастно, фактические обстоятельства событий не устанавливаются, а на пожилых людей должностные лица оказывают психологическое давление.

В СК «Новой газете» отказались прокомментировать ситуацию. Сотрудник полиции сообщил изданию «Nashgorod», что во время шествия коммунисты оказались на дороге. В случае, если бы участники шествия шли по тротуару, то полиция не стала бы их задерживать, а ограничилась составлением протокола, уверили в ведомстве.

Коммунист обратился в суд и прокуратуру с жалобой на незаконное возбуждение уголовного дела. Ответ от прокуратуры в 10-ти дневный срок он не получил, судебное заседание по жалобе состоится 7 декабря.

7 ноября полиция разогнала участников шествия, большинство из которых пенсионеры. На Черепанова и секретаря обкома Сергея Целых составили протоколы за организацию и участие в несанкционированном шествии (ст. 20.2 КоАП).