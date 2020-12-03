Депутаты Нацсобрания Франции вслед за Сенатом приняли резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Депутаты Национального собрания, нижней палаты французского парламента, проголосовали за резолюцию «о защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока». В ней говорится в том числе и о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха.

Резолюцию поддержали как представители оппозиционных фракций, так и члены президентской фракции «Вперед, Республика!» и союзных фракций. За принятие документа проголосовали 188 депутатов, против — 3, еще 16 — воздержались.

В тексте документа перечисляются различные конфликты и террористические атаки, в которых пострадали христиане: от войны в Сирии до недавнего теракта соборе Нотр-Дам в Ницце, от конфликта в Ливии до войны в Карабахе.

В резолюции утверждается, что методы ведения войны, использованные Азербайджаном, «демонстрируют, что помимо территориального спора» речь идет о «реальной попытке очистить армянское население с этой территории».

«Связь и дружба между Францией и Арменией — вековые. И сегодня, как никогда, наша страна должна играть свою роль» в рамках международных организаций, «чтобы отстаивать наши общие ценности, основанные на иудейско‑христианских принципах», — говорится в документе.

Депутаты Нацсобрания приняли пять требований:

подтвердили «настоятельную необходимость окончательного урегулирования конфликта»;

призвали правительство Франции вместе с европейскими партнерами оказывать Нагорному Карабаху гуманитарную помощь;

призвали правительство совместно с европейскими партнерами «пересмотреть (…) дальнейший процесс присоединения Турции к Европейскому Союзу».

предложили правительству «при активной поддержке европейских партнеров подтвердить основные ценности ЕС, основанные на защите прав человека и основных свобод».

подчеркнули «необходимость активной защиты христианских общин меньшинств, находящихся под угрозой исчезновения в Европе, на Востоке и во всем мире».

Присутствовавший на принятии документа глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил военную операцию, которую Азербайджан, при поддержке Турции и с использованием «джихадистов из Сирии», провел в НКР. При этом министр повторил, что Франция не может признать независимость региона. Даже «наши армянские друзья не просят нас признавать независимость Нагорного Карабаха» и сами ее «никогда не признавали», подчеркнул Ле Дриан.

Текст документа является более общим, чем резолюция «О необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», принятая 25 ноября Сенатом Франции и посвященная исключительно карабахскому конфликту. В отличие от сенатской резолюции, документ Нацсобрания фактически объявляет о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики уже после «окончательного урегулирования конфликта».

Обе резолюции носят «рекомендательный» характер и не имеют законодательной силы.

Ранее, по итогам принятия сенатской резолюции, МИД Франции уже заявил, что французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха. Принятие сенатской резолюции вызвало резкую реакцию в Баку и Тбилиси: с осуждающими заявлениями выступили МИДы Азербайджана и Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил «глубокую благодарность Франции и французскому народу за резолюцию Сената по вопросу признания Республики Арцах». Таким образом «Франция подтверждает свою приверженность всеобщим ценностям и уважению основополагающих принципов международного права», заверил глава армянского правительства.