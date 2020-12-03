Власти Самарской области назвали суммы компенсаций селянам за изъятие свиней из-за вируса африканской чумы. Жители считают, что заболевания в регионе нет

Правительство Самарской области озвучило суммы компенсаций сельским жителям за изъятие свиней из подсобных хозяйств. Выплаты будут рассчитываться за 1 килограмм живого веса в зависимости от возраста и пола животного.

Так за поросят в возрасте до 2 месяцев селяне могут рассчитывать на 375 рублей за кг, за особей в возрасте от 2 до 4 месяцев – 220 рублей за кг. Свиньи старше 4 месяцев оцениваются в 108 рублей за килограмм, а хряк – 40 рублей за килограмм.

Чтобы получить компенсацию гражданин должен сдать 5 документов: акт об изъятии, ксерокопию паспорта с пропиской, выписку из банка с реквизитами счета, заявление на выплату и согласие на обработку персональных данных. Когда все документы со всех жителей первой угрожаемой зоны, которым положена единовременная выплата, будут собраны, правительство подготовит постановление о компенсациях, и в течение 30 дней деньги перечислят, заявил и.о. заместителя руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрей Шкиль.

В понедельник «Новая газета» опубликовала репортаж из Красноармейского района Самарской области, где местные жители вышли на народный сход против изъятия свиней из их подсобных хозяйств. Власти намерены провести изъятие в связи с распространением вируса африканской чумы свиней. Селяне уверены, что никакого заболевания в их краях нет, что их свиньи здоровы, а изъятие организовано в интересах крупных свинокомплексов.

Артем Элекин