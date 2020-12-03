Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене. Полный его тезка работает доцентом в МФТИ

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие считает, что Губанов мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, или «совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей». Материалы уголовного дела засекречены. По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

Как отмечает агентство, человек с такой фамилией, именем и отчеством (Анатолий Александрович Губанов) работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где читает курс по «практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов».

Доцент МФТИ Анатолий Губанов имеет ученую степень «кандидат технических наук».

В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых. Самые распространенные статьи — 275 УК «Госизмена», 283 УК «Разглашение гостайны» и 283.1 УК «Получение незаконного доступа к гостайне», реже «Контрабанда» и «Растрата».

Накануне Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 21 тыс. евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене. Суд обязал Россию выплатить физику 21 тыс. евро, так как нашел нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции).