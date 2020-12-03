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№ 133 от 2 декабря 2020

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Суд в Москве заочно арестовал троих сирийцев по делу об убийстве российского пилота Су-25 Романа Филипова

Общество15

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Басманный суд Москвы заочно арестовал граждан Сирии Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Их обвиняют в причастности к гибели российского пилота Романа Филипова, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Арест назначили на два месяца, он будет отсчитываться с момента задержания сирийцев на территории России или их экстрадиции. В суде уточнили, что обвиняемые объявлены в международный розыск.

В отношении четвертого обвиняемого — Абделя Саттара Абдул Гафур ас-Сыях — заседание отложили на 7 декабря.

Все обвиняемые — участники запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Им заочно предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК («участие в деятельности террористической организации»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство») и ч. 1 ст. 226 УК («хищение огнестрельного оружия»). 

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. По данным Минобороны, террористы сбили Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса в тот момент, когда летчик совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Филиппов катапультировался, попав в окружение экстремистов, и погиб в бою.

Пилота похоронили в Воронеже. На церемонию прощания с  Филипповым пришло около 3 тысяч человек. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга». 

Теги:
терроризм, арест, ng
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