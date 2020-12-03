Парламент Молдовы перевел Службу информации и безопасности из подчинения главы государства. Против этого выступала избранный президент Санду

Парламент Молдовы ограничил полномочия президента и перевел Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение депутаты приняли на заседании сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

«Проект закона одобрен 51 голосами (из 101 — ред.) в первом и втором, финальном, чтении», — заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча (цитата по ТАСС).

Инициатором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова. Она поддерживает действующего президента страны Игоря Додона. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, так как он проиграл на президентских выборах, прошедших в ноябре.

Ранее лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр и избранный президент Молдовы Майя Санду инициировала акцию протеста против предложения о выводе спецслужбы из подчинения главы государства. Санду утверждала, что новые поправки вводятся, «чтобы ограничить влияние избранного президента на ситуацию в стране».

В акции протеста участвовали сторонники оппозиционной партии «Действие и солидарность», «Нашей партии» и других сил. На акцию пришли несколько тысяч человек.

Майя Санду 16 ноября лидировала во втором туре выборов президента Молдовы, набрав 57,75% голосов избирателей. Действующий президент страны Игорь Додон набрал 42,25% голосов. Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента Молдовы с 2016 года. Он считается сторонником тесных связей с Россией — в частности, ранее в его поддержку во время политического кризиса в стране в 2019 году высказывался президент России Владимир Путин.

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы. Накануне Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск и предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.