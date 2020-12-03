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№ 133 от 2 декабря 2020

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Активистку Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 20 суток из-за акции против полицейского произвола «Осторожно, хрупкое»

Общество76

Александра НовиковаКорреспондент

76
 

Тверской районный суд назначил 20 суток административного ареста участнице арт-группы Pussy Riot Рите Флорес (Коноваловой). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Защита планирует оспорить это решение. «Завтра мы подадим жалобу на постановление», — уточнил адвокат.

Флорес вменили участие в акции против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Сегодня девушку задержали в больнице, куда она приехала на «скорой»; на нее составили протокол ( ч.8 ст.20.2 КоАП).

В рамках акции Флорес и еще одна участница группы — Мария Алехина — нарядились в русские народные костюмы и привязали скотчем художника Фархада Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.

Накануне в Москве из-за этой же акции задержали и Алехину. Ей вменили в вину нарушение правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Обе активистки сообщали, что незадолго до задержания неизвестные повредили электропроводку в их квартирах.

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Теги:
sn, pussy riot, активисты, арест
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