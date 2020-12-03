Гол россиянина Александра Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в XXI веке

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», россиянина Александра Овечкина признали автором лучшего гола Национальной хоккейной лиги(НХЛ) в XXI веке по версии Sportsnet. Об этом сообщается на сайте канадского телеканала.

Хоккеист победил в итоговом голосовании, набрав 55,1% голосов. Речь идет о голе, забитом на матче «Вашингтон» — «Финикс» в январе 2006 года — тогда российский хоккеист забросил шайбу в ворота «Финикса» (сейчас — «Аризона») с острого угла, лежа на спине после падения. Ранее этот гол признали лучшим в истории НХЛ.

Согласно результатам опроса Sportsnet, в финале голосования Овечкину противостоял экс-форвард «Коламбуса» Рик Нэш — он вошел в число кандидатов благодаря заброшенной после сольного прохода шайбе в ворота «Финикса» в январе 2008 года.

Овечкин начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо» в возрасте 16 лет. Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. В американском клубе он провел 15 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды.

В 2008 году он подписал контракт с «Вашингтоном» на 13 лет на сумму 124 млн долларов, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 млн долларов.

В сборной России он дебютировал в 17 лет. Участвовал в тринадцати чемпионатах мира, став трехкратным чемпионом мира. Овечкин также выступал на трех Олимпийских играх — в Турине, Ванкувере и Сочи.