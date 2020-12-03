СК начал проверку постов создателя паблика «Омбудсмен полиции» об экс-начальнице участковых Новосибирска

Следственный комитет начал проверку в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова из-за постов об экс-начальнице участковых Новосибирска Елены Устиновой. Это следует из решения Калининского районного суда, на которое обратило внимание издание «Тайга.инфо».

В суд Устинова обратилась с требованием к МВД восстановить ее должности и выплатить миллион рублей компенсации. Женщину уволили в конце апреля — после того, как в интернете опубликовали аудиозапись, на которой женский голос требовал от подчиненных «оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков» за нарушение всеобщего режима самоизоляции.

«Чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество!» — требовала женщина. Голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp появились в паблике «Омбудсмен полиции», автор поста утверждал, что голос принадлежит Устиновой. Вскоре ее уволили.

В обосновании иска, как следует из решения, Устинова указала, что региональное управление Следственного комитета проводит проверку в отношении создателя «Омбудсмена полиции» и «иных лиц» по статье об оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Устинова утверждает, что признана по делу потерпевшей.

Во время заседания экс-начальница подчеркнула, что в интернете аудиосообщения появились в результате «противоправных действий лиц, заинтересованных создании негативного образа полиции». Среди них она упомянула основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и политика Алексея Навального. Впрочем, сегодня Новосибирский областной суд оставил в силе решение Калининского суда, который отказал Устиновой в восстановлении в должности.

Сам основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сейчас находится в СИЗО. Создатель проекта, рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, стал фигурантом нескольких уголовных дел. Свою вину он отрицает.