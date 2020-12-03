«Новый час»: бойцов «Беркута» заметили среди белорусских силовиков

Бывших членов украинского спецподразделения «Беркут» идентифицировали среди белорусских омоновцев, следует из расследования белорусской газеты «Новый час».

Одного из фигурантов расследования, Сергея Панасенко, узнали как участника задержания на протестной акции летом 2020 года. В ходе первого расследования, проведенного в 2017 году волонтерской организацией InformNapalm, его уже идентифицировали во время задержаний протестующих, но после этого он изменил фамилию и имя в социальных сетях и удалил все фотографии. Тогда же организация утверждала, что белорусская силовая структура взяла на службу бывших сотрудников украинского «Беркута».

Также журналисты обнаружили доказательства участия в нынешних белорусских событиях других бывших бойцов отряда «Беркут», о которых писали в расследовании 2017 года, но точное количество экс-сотрудников спецподразделения на территории Беларуси пока не известно.

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Протесты в Беларуси начались после проведения президентских выборов 9 августа. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента. На улицах белорусских городов регулярно происходят жесткие столкновения между протестующими и силовиками.