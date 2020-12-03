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Когда Россия сдаст белорусам Лукашенко? Стрим с экспертами

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№ 133 от 2 декабря 2020

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«Учинил грубые и циничные надписи»: жителя Минска оштрафовали на 2000 долларов за надписи на доме омоновцев

Общество349

349
 

Суд Первомайского района Минска оштрафовал 25-летнего Германа Кузнецова на 5400 белорусский рублей (около 157 тыс. российский рублей, или около 2085 долларов) по статье об осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК РБ). На сообщение правозащитного центра «Весна» обратила внимание «Медиазона.Беларусь».

Дело завели за нанесение «циничных надписей» на стене дома, где живут сотрудники ОМОН, и на трансформаторной подстанции около базы ОМОН.

Потерпевшими по делу признали РУП Минскэнерго и ГУВД Мингорисполкома. По версии обвинения, Кузнецов «краской розового и черного цветов учинил на фасаде здания […] грубые и циничные надписи, оскорбляющие честь и достоинство граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям и общественному порядку, вызвав тем самым у граждан чувства возмущения и негодования».

Кузнецов, добавляет сторона обвинения, совершил «осквернение здания циничными надписями» и «порчу имущества в иных общественных местах».

Сам Кузнецов вину признал, но отметил, что он совершил не более, чем административное правонарушение. Минчанин выразил мнение, что уголовную статью на него завели из-за политической обстановки в стране.

После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.

Теги:
ng, омон, протесты в Беларуси, беларусь, минск
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