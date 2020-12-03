«Учинил грубые и циничные надписи»: жителя Минска оштрафовали на 2000 долларов за надписи на доме омоновцев

Суд Первомайского района Минска оштрафовал 25-летнего Германа Кузнецова на 5400 белорусский рублей (около 157 тыс. российский рублей, или около 2085 долларов) по статье об осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК РБ). На сообщение правозащитного центра «Весна» обратила внимание «Медиазона.Беларусь».

Дело завели за нанесение «циничных надписей» на стене дома, где живут сотрудники ОМОН, и на трансформаторной подстанции около базы ОМОН.

Потерпевшими по делу признали РУП Минскэнерго и ГУВД Мингорисполкома. По версии обвинения, Кузнецов «краской розового и черного цветов учинил на фасаде здания […] грубые и циничные надписи, оскорбляющие честь и достоинство граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям и общественному порядку, вызвав тем самым у граждан чувства возмущения и негодования».

Кузнецов, добавляет сторона обвинения, совершил «осквернение здания циничными надписями» и «порчу имущества в иных общественных местах».

Сам Кузнецов вину признал, но отметил, что он совершил не более, чем административное правонарушение. Минчанин выразил мнение, что уголовную статью на него завели из-за политической обстановки в стране.

После проведения президентских выборов в Беларуси начались массовые протесты. ЦИК страны отчитался о победе Александра Лукашенко, протестующие и несогласные с результатами выборов заявили о масштабных фальсификациях. Участники акций оппозиции требуют освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов президента.