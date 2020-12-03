Азербайджан впервые после начала конфликта в Нагорном Карабахе отчитался о потерях — погибли 2783 военнослужащих

Минобороны Азербайджана впервые с начала боевых действий в Нагорном Карабахе обнародовало официальные данные о погибших. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

По данным Минобороны Азербайджана, во время столкновений на территории Нагорного Карабаха погибли 2783 военнослужащих вооруженных сил страны.

«Среди них ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих при помощи анализа ДНК. Пропали более 100 военнослужащих. Принимаются необходимые меры для их поиска и информирования их семей», — уверили в ведомстве, добавив, что в медицинских учреждениях в настоящее время проходят лечение 1245 военнослужащих.

В Минобороны уверили, что подробная информация об именах, датах рождения, званиях и маршрутах погибших военных будет предоставлена общественности, но не уточнили, когда это планируется сделать.

Ранее военное ведомство Азербайджана не обнародовало данные о погибших военнослужащих: президент страны Ильхам Алиев говорил, что эту информацию обнародуют лишь «после окончания активной фазы боевых действий».

При обстрелах в ходе конфликта погибали мирные жители, в том числе дети. Минздрав Армении сообщал, что суммарные потери за время конфликта составили 2660 военнослужащих. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что, по его данным, потери по обе стороны конфликта в Карабахе составили почти пять тысяч человек, впоследствии, впрочем, он назвал другую цифру — четыре тысячи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Путин и Алиев 10 ноября объявили о подписании заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Среди его положений — ввод в регион российских миротворцев и разблокировка транспортных узлов.

Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. Накануне Лачинский район официально перешел под контроль Азербайджана. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.