Собянин объявил о начале массовой вакцинации граждан с 5 декабря 

С 5 декабря в Москве откроются прививочные пункты, где можно будет сделать прививку от коронавируса. О старте вакцинации сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб», — заявил он.

Гражданам, которые смогут сделать прививку в первую очередь, нужно будет показать справку с работы. При этом они должны быть прикреплены к столичным поликлиникам. Запись на прием откроется уже завтра.

Врачам и учителям предлагают препарат «Sputnik V», который разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны. Он стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%. Несмотря на критику исследователей из разных стран, которые указывали на поспешность регистрации, «Sputnik V» запустили в гражданский оборот.

Больше половины врачей заявили о недоверии к вакцине: некоторым добровольцам, участвовавшим в исследованиях, прививка не помогла. Так, после получения вакцины трое медиков из Алтайского края все-таки заразились коронавирусом. Власти объяснили это тем, что у врачей к моменту встречи с возбудителем COVID-19 «не успел» сформироваться иммунитет.

В России разрабатывают еще две вакцины от коронавируса. Это «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и препарат центра имени Чумакова РАН. Исследования последней планировали завершить в первой половине декабря.