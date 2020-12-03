Минский суд лишил белорусский портал TUT.by статуса СМИ

Экономической суд Минска удовлетворил иск Министерства информации Беларуси и лишил портал TUT.by статуса СМИ. Об этом сообщает само издание.

Суд согласился с доводами Мининформа о том, что «недостоверная информация» в материалах TUT.by, за которые порталу были вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам.

С начала августа, когда в Беларуси начались протесты из-за несогласия с результатами выборов президента, TUT.BY регулярно получал предупреждения из министерства информации. Претензии ведомства вызвали четыре публикации о подготовке к выборам президента, о Комитете госконтроля, о деятельности белорусской таможни и о давлении силовиков на журналистов.

В конце сентября Мининформ приостановил до 30 декабря выпуск интернет-издания как средства массовой информации.