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№ 133 от 2 декабря 2020

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Минский суд лишил белорусский портал TUT.by статуса СМИ

Общество126

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Экономической суд Минска удовлетворил иск Министерства информации Беларуси и лишил портал TUT.by статуса СМИ. Об этом сообщает само издание.

Суд согласился с доводами Мининформа о том, что «недостоверная информация» в материалах TUT.by, за которые порталу были вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам.

С начала августа, когда в Беларуси начались протесты из-за несогласия с результатами выборов президента, TUT.BY регулярно получал предупреждения из министерства информации. Претензии ведомства вызвали четыре публикации о подготовке к выборам президента, о Комитете госконтроля, о деятельности белорусской таможни и о давлении силовиков на журналистов.

В конце сентября Мининформ приостановил до 30 декабря выпуск интернет-издания как средства массовой информации.

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Теги:
беларусь, TUT.BY, nt

Суд в Хабаровске назначил еще 10 суток ареста журналистке, задержанной у спецприемника

Общество173

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Индустриальный районный суд Хабаровска добавил к аресту журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой десять суток. Накануне ее повторно задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Анну Ромашенко и местных активистов.

Суд признал Хлестунову виновной в участии в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку Фургала 28 ноября, после которой ее задержали, несмотря на наличие аккредитации.

Как сообщили активисты местного штаба Алексея Навального, журналистка собирается держать голодовку в течение всего дополнительного срока в знак протеста.

В понедельник Индустриальный районный суд Хабаровска арестовал Хлестунову: женщину задержали после акции, на которой она находилась как журналист с опознавательным знаком «Пресса».

После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.

Теги:
sf, журналисты, задержания, протесты, хабаровск
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