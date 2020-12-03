Суд в Хабаровске назначил еще 10 суток ареста журналистке, задержанной у спецприемника

Индустриальный районный суд Хабаровска добавил к аресту журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой десять суток. Накануне ее повторно задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Анну Ромашенко и местных активистов.

Суд признал Хлестунову виновной в участии в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку Фургала 28 ноября, после которой ее задержали, несмотря на наличие аккредитации.

Как сообщили активисты местного штаба Алексея Навального, журналистка собирается держать голодовку в течение всего дополнительного срока в знак протеста.

В понедельник Индустриальный районный суд Хабаровска арестовал Хлестунову: женщину задержали после акции, на которой она находилась как журналист с опознавательным знаком «Пресса».

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После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.