Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

COVID-19

Суточный прирост ковид-больных в России в два раза превысил пики первой волны: статистика

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 133 от 2 декабря 2020

Читать номер

Суд в Хабаровске назначил еще 10 суток ареста журналистке, задержанной у спецприемника

Общество2

2
 

Индустриальный районный суд Хабаровска добавил к аресту журналистки «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой десять суток. Накануне ее повторно задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 4 суток ареста из-за акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Анну Ромашенко и местных активистов.

Суд признал Хлестунову виновной в участии в мероприятии, помешавшем работе инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку Фургала 28 ноября, после которой ее задержали, несмотря на наличие аккредитации.

Как сообщили активисты местного штаба Алексея Навального, журналистка собирается держать голодовку в течение всего дополнительного срока в знак протеста.

В понедельник Индустриальный районный суд Хабаровска арестовал Хлестунову: женщину задержали после акции, на которой она находилась как журналист с опознавательным знаком «Пресса».

После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.

Теги:
sf, журналисты, задержания, протесты, хабаровск
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera