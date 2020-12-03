Глава минюста предложил убрать учреждения ФСИН из городов

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о планах убрать исправительные учреждения из городов, чтобы не показывать людям «действительность, связанную с лишением свободы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения. […] Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей», — заявил министр.

Какие именно учреждения ФСИН (тюрьмы, колонии, изоляторы) Минюст предлагает вывести за пределы городов, Чуйченко не уточнил. Он отметил, что хочет сделать исправительную систему более гуманной.

Только на территории Москвы сейчас действуют восемь следственных изоляторов, в Санкт-Петербурге их более пяти. Кроме того, на территории северной столицы расположены несколько исправительных колоний и колония-поселение.