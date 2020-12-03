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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Глава минюста предложил убрать учреждения ФСИН из городов
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о планах убрать исправительные учреждения из городов, чтобы не показывать людям «действительность, связанную с лишением свободы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения. […] Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей», — заявил министр.
Какие именно учреждения ФСИН (тюрьмы, колонии, изоляторы) Минюст предлагает вывести за пределы городов, Чуйченко не уточнил. Он отметил, что хочет сделать исправительную систему более гуманной.
Только на территории Москвы сейчас действуют восемь следственных изоляторов, в Санкт-Петербурге их более пяти. Кроме того, на территории северной столицы расположены несколько исправительных колоний и колония-поселение.
Объединение омских футбольных фанатов признали экстремистской организацией
Центральный районный суд Омска признал объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Решение по делу опубликовано в электронной картотеке суда.
Как уточнили в прокуратуре, суд постановил, что «объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности».
В прокуратуре, которая и обратилась в суд с требованием запретить «Иртыш Ultras», считают, что включение движения в список экстремистских организаций позволит защитить интересы молодого поколения.
Фанаты поддерживают омский футбольный клуб «Иртыш», который занимает 18 место из 22 в Футбольной национальной лиге. В группе болельщиков «Иртыш Ultras» в «Вконтакте» около 500 участников.