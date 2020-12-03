Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

COVID-19

Суточный прирост ковид-больных в России в два раза превысил пики первой волны: статистика

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 133 от 2 декабря 2020

Читать номер

Глава минюста предложил убрать учреждения ФСИН из городов

Общество3

3
 

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о планах убрать исправительные учреждения из городов, чтобы не показывать людям «действительность, связанную с лишением свободы». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». 

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения. […] Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей», — заявил министр. 

Какие именно учреждения ФСИН (тюрьмы, колонии, изоляторы) Минюст предлагает вывести за пределы городов, Чуйченко не уточнил. Он отметил, что хочет сделать исправительную систему более гуманной. 

Только на территории Москвы сейчас действуют восемь следственных изоляторов, в Санкт-Петербурге их более пяти. Кроме того, на территории северной столицы расположены несколько исправительных колоний и колония-поселение.

Теги:
sn, минюст, фсин

Объединение омских футбольных фанатов признали экстремистской организацией 

Общество298

298
 

Центральный районный суд Омска признал объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Решение по делу опубликовано в электронной картотеке суда. 

Фото: группа «Иртыш Ultras» во «ВКонтакте»

Как уточнили в прокуратуре, суд постановил, что «объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности». 

В прокуратуре, которая и обратилась в суд с требованием запретить «Иртыш Ultras», считают, что включение движения в список экстремистских организаций позволит защитить интересы молодого поколения. 

Фанаты поддерживают омский футбольный клуб «Иртыш», который занимает 18 место из 22 в Футбольной национальной лиге. В группе болельщиков «Иртыш Ultras» в «Вконтакте» около 500 участников. 

Теги:
sn, экстремизм, омск, фанаты, футбол
Больше интересного в вашей ленте
Бардак и разруха в однушке советской "инопланетянки" - Елены Метёлкиной и жадный "Идеальный ремонт"
Вы будете видеть меньше такого
Иванов призвал наказать руководство «Победы» за «хулиганский полет»
Вы будете видеть меньше такого
Вы настоящий интеллектуал, если ответите хотя бы на 8/10 вопросов на общие знания
Вы будете видеть меньше такого
10 вещей, которые нужно знать до покупки дрона, чтобы не пожалеть после
Вы будете видеть меньше такого
Бейрут: Иоландины куклы.
Вы будете видеть меньше такого
Подруга украинка научила меня готовить свёклу для салата за 5 минут: никакой варки в кастрюле и запекания в духовке…
Вы будете видеть меньше такого
Почему американцы не ставят заборы перед домами: 3 простые причины
Вы будете видеть меньше такого
Ей было 27, ему 42, их брак длится 40 лет, но любовь имеет оттенок грусти – Анна Каменкова и Анатолий Спивак
Вы будете видеть меньше такого
Провинциальный нетуристический город в Турции. Зашли поесть в кафе, заказали кебаб. И вот что нам принесли
Вы будете видеть меньше такого
Микросхема-капелька,которую почти невозможно заменить или требования Евросоюза к электронике
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина освободил волчицу из капкана, спустя два года ее стая отплатила добром
Вы будете видеть меньше такого
40+ увлекательных книг, с которыми вы проедете свою остановку и забудете про макароны на плите
Вы будете видеть меньше такого
Сколько стоит жизнь в Японии
Вы будете видеть меньше такого
КАМАЗ представил новейший карьерный самосвал: чем ответят конкуренты?
Вы будете видеть меньше такого
...а можно я там досочки свои заберу?))
Вы будете видеть меньше такого
Как узнать заряжена батарейка или нет. Покажу простой способ без использования специальных приборов
Вы будете видеть меньше такого
Можно ли "разбудить" аккумулятор дальним светом фар? Миф или полезный лайфхак? Проверим?
Вы будете видеть меньше такого
По каким причинам на Руси девочек выдавали замуж с 13 лет
Вы будете видеть меньше такого
ТКС: закрывается самый известный частный ж/д перевозчик в России
Вы будете видеть меньше такого
Какой сейчас год на самом деле? Зачем Пётр Великий поменял летоисчисление
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera