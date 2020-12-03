Объединение омских футбольных фанатов признали экстремистской организацией 

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Об этом «Новой газете» рассказала другая участница группы Мария Алехина.

Флорес задержали в больнице, куда она приехала на «скорой». Сначала ее отвезли в ОВД «Академический», а затем доставили в отдел полиции «Китай-город» и оставили там на ночь. На активистку составили протокол по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Фото: адвокат Мансур Гильманов

Защищать Флорес в суде будет адвокат от «Апологии протеста» Мансур Гильманов. По данным «ОВД-инфо», заседание назначили на 3 декабря в Тверском районном суде Москвы.

Накануне в Москве за акцию «Осторожно, хрупкое!» задержали Марию Алехину. Ей вменили в вину нарушение правил проведения митинга — ч. 5 ст. 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Алехина сообщала, что у нее и у Флорес незадолго до задержания отключили электричество в квартирах, повредив проводку.

Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом 28 ноября провели акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Алехина и Флорес, одетые в русские народные платья, привязали скотчем Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.

Художника тогда задержали возле его дома-мастерской через почти четыре часа после акции. На следующий день силовики пришли к фотографу Глебу Кузнецову.