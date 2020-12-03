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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Объединение омских футбольных фанатов признали экстремистской организацией
Центральный районный суд Омска признал объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Решение по делу опубликовано в электронной картотеке суда.
Как уточнили в прокуратуре, суд постановил, что «объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности».
В прокуратуре, которая и обратилась в суд с требованием запретить «Иртыш Ultras», считают, что включение движения в список экстремистских организаций позволит защитить интересы молодого поколения.
Фанаты поддерживают омский футбольный клуб «Иртыш», который занимает 18 место из 22 в Футбольной национальной лиге. В группе болельщиков «Иртыш Ultras» в «Вконтакте» около 500 участников.
Теги:sn, экстремизм, омск, фанаты, футбол
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в больнице за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!»
«Новая газета»редакция
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Об этом «Новой газете» рассказала другая участница группы Мария Алехина.
Флорес задержали в больнице, куда она приехала на «скорой». Сначала ее отвезли в ОВД «Академический», а затем доставили в отдел полиции «Китай-город» и оставили там на ночь. На активистку составили протокол по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Защищать Флорес в суде будет адвокат от «Апологии протеста» Мансур Гильманов. По данным «ОВД-инфо», заседание назначили на 3 декабря в Тверском районном суде Москвы.
Накануне в Москве за акцию «Осторожно, хрупкое!» задержали Марию Алехину. Ей вменили в вину нарушение правил проведения митинга — ч. 5 ст. 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Алехина сообщала, что у нее и у Флорес незадолго до задержания отключили электричество в квартирах, повредив проводку.
Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом 28 ноября провели акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Алехина и Флорес, одетые в русские народные платья, привязали скотчем Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве.
Художника тогда задержали возле его дома-мастерской через почти четыре часа после акции. На следующий день силовики пришли к фотографу Глебу Кузнецову.