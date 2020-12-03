СКР: в деле о незаконных рубках леса в Карегодском заказнике, которые расследовала «Новая», нет фигурантов

Следственный комитет не предъявлял обвинение ни одному из чиновников, лесников и предпринимателей по уголовному делу о незаконных рубках леса в Карегодском заказнике в Томской области. Само расследование дела продлено до 21 декабря 2020 года.

«На Ваш запрос сообщаю, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Томской области находится в стадии производства, срок следствия продлен до 21.12.2020, все участники процесса имеют статус свидетелей, обвинение никому не предъявлялось. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «Новой газете» в томском региональном управлении СК.

О незаконных рубках леса в заказнике «Новая газета» и томский телеканал ТВ-2 рассказали в июле этого года. Рубки вели компании бизнесмена Валентина Широкова, бывшего бизнес-партнера Томской области Артема Конева. Право на проведение санитарных мероприятий бизнесмену переуступила государственная организация «Томсклесхоз», а о законности их проведения ранее заявлял директор томского филиала Рослесзащиты Александр Чемоданов.

Рубки имели статус санитарных: якобы большая часть деревьев на некоторых участках заказника погибла или получила сильные повреждения в результате пожара 2012 года. При этом после начала рубок томские егеря рассказали журналистам, что из заказника вывозят абсолютно здоровую древесину. Экспедиция «Новой газеты», «ТВ-2» и «Гринпис» в заказник показала, что 70% деревьев на момент рубки были здоровыми.

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства было возбуждено в сентябре.

Виктория Мучник