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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
В России зафиксировали еще 28 145 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
В России выявили рекордные 28 145 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки непосредственно от коронавируса умерли 554 человека. Днем ранее вирус выявили у 25 345 человек и зафиксировали 589 случаев летального исхода.
В Москве СOVID-19 выявили у 7750 человек. В Санкт-Петербурге суточный прирост заболевших составил 3692, в Подмосковье — 1193. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская область (+481) и Карелия (+472).
Выздоровели за последние сутки 29 502 человека. Всего в России с начала пандемии выздоровели 1 859 851 человек.
Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» на следующей неделе. В первую очередь вакцину получат учителя и врачи.
Разработчики российской вакцины от COVID-19 в конце ноября заявили, что ее эффективность составила 95% на 42-й день после введения первой дозы. Для граждан России вакцинация будет бесплатной.
«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот.
Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально».
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