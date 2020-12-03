Вечером 2 декабря стало известно о смерти бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. По сообщениям AFP, он скончался в 94 года от последствий коронавирусной инфекции в своем имении «в окружении близких».

За две недели до кончины экс-президента госпитализировали в больницу города Тура.

Д’Эстен — либерал-правоцентрист — стал президентом Франции в 48 лет после преждевременной кончины президента Жоржа Помпиду, в правительстве которого работал министром экономики на пике «Славного тридцатилетия» (1945–1975). До избрания Эмманюэля Макрона он был самым молодым президентом Пятой Республики. Кроме того, он стал первым «не голлистом» во главе современного французского государства.

Последние годы президентского срока (1974-1981) д’Эстена ознаменовались серьезным экономическим кризисом, что во многом поспособствовало провалу на выборах. После этого впервые в истории Франции президентом страны стал социалист — Франсуа Миттеран. Немалую роль в поражении д’Эстена сыграл премьер-«голлист» Жак Ширак.

Последним заметным поводом для появления д’Эстена на публике стали похороны Жака Ширака в сентябре прошлого года.

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После получения известия о смерти Жискар д’Эстена, экс-президент Саркози выразил «глубокую скорбь», подчеркнув, что покойный «был гордостью Франции».

«Он работал над укреплением связей между европейскими народами», «сумел модернизировать политическую жизнь и посвятить свой выдающийся ум анализу наиболее сложных [вопросов] международной проблематики», — заявил Саркози.

Экс-президент Франсуа Олланд отметил, что д'Эстен много сделал для укрепления связей Парижа и Берлина.

Во время войны д’Эстен попал в Сопротивление, за участие в операциях награжден Военным крестом.

После поражения на президентских выборах (1981) д’Эстен несколько раз избирался депутатом. Кроме того, до последнего дня он пребывал в составе Французской академии и Конституционного совета.

Валери Жискар д'Эстена обвиняли в том, что он, будучи министром, получал алмазы от президента Центральноафриканской республики Бокассы. При президенте Жискаре французы свергли диктатора Бокассу, который затем получил убежище во Франции.

В последние годы жизни д'Эстен стал одним из главных участников большинства прокремлевских мероприятий, проводимых на французской земле.