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Немедленно освободить арестованных журналисток в Беларуси. Более 1000 человек поддержали «Новую»: сбор подписей
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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 3 декабря. Коротко
Общество1 314
«Новая газета»редакция
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- Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен умер в возрасте 94 лет. Он скончался в своем имении Отон, расположенном в департаменте Луар и Шер. По словам родственников политика, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. В сентябре Reuters сообщал о госпитализации Жискар д’Эстена из-за проблем с органами дыхания.
- В Москве за сутки непосредственно от коронавируса умерли 73 человека. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Более 9 тысяч жителей столицы скончались от COVID-19 с начала пандемии, а по всей стране, по официальным данным, вирус унес более 40 тысяч жизней.
- В Москве при пожаре в закрытом корпусе больнице погибли два человека. Возгорание на площади в сто квадратных метров возникло в одном из корпусов Московского международного онкологического центра. По данным МЧС, загорелись строительные конструкции и бытовки. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и эвакуировали 27 рабочих, которые занимались реконструкцией здания.
- «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Таким образом, «Краснодар» обеспечил себе третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы. Эта победа стала первой для российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. В то же время «Зенит» уступил бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:3 и досрочно лишился возможности играть в 1/16 финала Лиги Европы.
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