ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков. Россия голосовала против решения

Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из списка наркотических веществ соотетветствующей конвенции 1961 года. При этом марихуана останется предметом контроля в соответствии с положениями конвеции, сообщила ООН.

Это решение принято по прошлогодней рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ также советовала исключить основные каннабиноиды (например, дронабинол) из списков психоактивных веществ 1971 года, но коммиссия ООН отклонила предложение. Организация также оставила каннабиноиды под международным контролем.

Сам каннабис в ООН признали средством с терапивтическими свойствами, пишет The New York Times со ссылкой на британского делегата. Средство исключили из списка наиболее опасных наркотиков (таких, как героин), что позволит проводить медицинские исследования в этой сфере.

За принятие рекомендации ВОЗ проголосовали 27 стран, один делегат воздержался, против высказались 25 представителей. При этом каждое государство по-прежнему будет определять степень контроля над оборотом каннабиса самостоятельно.

По данным NYT, сторонниками поправок были США и некоторые страны ЕС, воздержалась делегация Украины. Против решения проголосовали представители Китая, Египта, Нигерии, Пакистана и России.

Накануне президент РФ Владимир Путин одобрил антинаркотическую стратегию страны до 2030 года. В ней признается центральная роль ООН в формировании международной антинаркотической политики. При этом власти России называют угрозой нацбезопасности «легализацию использования каннабиса в рекреационных целях».

Каждый год в России выявляют около 200 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Доля противоправных деяний в наркотической сфере достигает 9,4% от общего объема преступлений.

В 2019 году около 140 тысяч заключенных находились в местах лишения свободы именно по наркотическим статьям, то есть их доля среди всех отбывающих наказания составила около четверти. В том же году Путин говорил, что в местах заключения находятся 26% осужденных по ст. 228 УК РФ. При этом президент подчеркнул, что «либерализации здесь [в антинаркотической сфере] быть не может».