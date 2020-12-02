«Чтобы предотвратить трагедию»: СК повторно объяснил, зачем вызывает бывших узников концлагерей на допросы в разгар пандемии

В Следственном комитете (СК) планируют опросить более тысячи человек по делу о геноциде во время оккупации Сталинградской области в 1942 году, так как свидетельства очевидцев — пожилых жителей Волгограда — «могут предотвратить новую трагедию». Об этом заявили в самом СК.

«Самое жестокое, масштабное преступление с самым большим числом жертв за всю историю человечества. Именно поэтому важно назвать всех виновных в этом варварстве, важно установить все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками», — заявили в ведомстве.

В СК считают, что вспоминать о тех событиях «тяжело, но необходимо» для того, чтобы сохранить «историческую преемственность» и обеспечить «счастливую жизнь будущих поколений».

Для того, чтобы добиться этого, и необходимо опрашивать пожилых жителей Волгограда в разгар пандемии COVID-19, заявили в СК: «Только их свидетельства лягут в основу доказательного, убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида».

В ведомстве уверили, что создадут все возможное для того, чтобы свидетелям — пожилым людям — «были созданы максимально удобные условия для этих бесед»:

«Они знают: их страдания не должны повториться. Их свидетельства могут предотвратить новую трагедию».

Утром 2 декабря официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко также прокомментировала вызов очевидцев на допросы по делу о геноциде во время оккупации Сталинградской области в 1942 году и заявила, что видит в этом «только положительные эмоции».

«Новая газета» рассказала, что родственники 94-летнего бывшего узника нацистских лагерей Василия Н. обнаружили в его почтовом ящике повестку о вызове на допрос. Оказалось, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела «о массовых убийствах мирных граждан», которое было возбуждено летом из-за событий 1942 года. Близкие Василия Н. заявили, что его можно было пригласить на беседу, но не на допрос.