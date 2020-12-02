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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
В России впервые выпустили книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком» за 40 секунд
В России выпустили книгу, которую за 40 секунд перевел искусственный интеллект — «Яндекс.Переводчик». Это работа британского экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться», которая вышла в издательстве Individuum, сообщает издатель Феликс Сандалов на своей странице в фейсбуке.
«И вот: 650 тысяч знаков книги Дэниела Сасскинда об автоматизации труда нам перевел „Яндекс.Переводчик“ за сорок секунд
— вряд ли можно придумать более эффектную косвенную демонстрацию тезисов автора, пишущего о том, как нас будут дополнять и замещать молчаливые кремниевые работники», — пишет Сандалов.
Как отмечает издатель, помощь редактора все равно понадобилась: текст отредактировал Александр Дунаев. Сандалов, впрочем, сообщил, что качество машинного перевода оказалось таким, что они «решили оставить фрагменты текста, выделенные в книге вертикальной чертой, без изменений, чтобы каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания».
«Я считаю, что это (тот факт, что работу переводчика в ближайшие годы на себя могут взять нейросети — ред.) — безусловное благо», — заявил издатель.
Для перевода с английского применили нейросеть на основе архитектуры Transformer. Изображение на обложке также нарисовано нейросетью «Яндекса» для генерации произведений современного искусства.
Книга появится в печатном виде, электронная версия уже доступна для подписчиков сервиса Bookmate.