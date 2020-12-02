Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!»

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Об этом «Новой газете» сообщила сама Алехина.

«Это было лучшее задержание в жизни», — заявила «Новой газете» Алехина. Сейчас активистка находится в ОП Китай-город.

Она отметила, что там «очень много всего поменялось за восемь лет»: «Раньше кофейный аппарат стоял, больше не стоит». По словам Алехиной, к ней не применяли силы, сотрудники правоохранительных органов были вежливы: «Они подавали ручки, открывали двери».

Активистка добавила, что перед ее задержанием силовики попытались обыскать адвоката Мансура Гильманова: «Мой адвокат выкатил пустой чемодан на улицу, этот чемодан пытались проверить. Потом я просто сама вышла».

«И у меня, и у Риты сегодня отрубили электричество. Я в это время находилась у подруги. Они (по словам Алехиной, сотрудники центра „Э“ — ред.) не просто отключили электричество, они перерезали и вырвали провода. Это уже плохо», — прокомментировала ситуацию Алехина.

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