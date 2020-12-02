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№ 133 от 2 декабря 2020Читать номер
Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!»
В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которая прошла 28 ноября. Об этом «Новой газете» сообщила сама Алехина.
«Это было лучшее задержание в жизни», — заявила «Новой газете» Алехина. Сейчас активистка находится в ОП Китай-город.
Она отметила, что там «очень много всего поменялось за восемь лет»: «Раньше кофейный аппарат стоял, больше не стоит». По словам Алехиной, к ней не применяли силы, сотрудники правоохранительных органов были вежливы: «Они подавали ручки, открывали двери».
Активистка добавила, что перед ее задержанием силовики попытались обыскать адвоката Мансура Гильманова: «Мой адвокат выкатил пустой чемодан на улицу, этот чемодан пытались проверить. Потом я просто сама вышла».
«И у меня, и у Риты сегодня отрубили электричество. Я в это время находилась у подруги. Они (по словам Алехиной, сотрудники центра „Э“ — ред.) не просто отключили электричество, они перерезали и вырвали провода. Это уже плохо», — прокомментировала ситуацию Алехина.
Дополняется
Теги:алехина, задержания, pussy riot
Путин предложил экс-директору «Ростеха» Куликову возглавить «Роснано». Сейчас компанию возглавляет Чубайс
Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), экс-директору «Ростеха» Сергею Куликову возглавить «Роснано». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Вам предлагается возглавить одну из наших крупнейших структур развития. Это одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — заявил Путин.
«Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии. Я знаю, что вы в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии», — добавил он. Президент также заявил, что правительство подготовило предложения по поддержке «Роснано».
Группа «Роснано» (изначально «Российская корпорация нанотехнологий», или «Роснанотех») была создана в июле 2007 года, ее бессменным руководителем является Анатолий Чубайс. В 2011 году он занял должность председателя правления «Роснано». Новая должность Чубайса пока неизвестна.
В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о ликвидации восьми институтов развития. Их функции перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.
В рамках оптимизации премьер также предложил перевести «Роснано» под управление корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Это также произойдет и с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), «Российским экспортным центром» (РЭЦ), Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), фондом «Сколково» и еще тремя фондами.
С 2015 года Куликов занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха». В 2013–2016 годах он работал исполнительным директором госкорпорации, с 2008 года — заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова. В 2018 году Куликов стал заместителем председателя коллегии ВПК.