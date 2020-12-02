Путин предложил экс-директору «Ростеха» Куликову возглавить «Роснано». Сейчас компанию возглавляет Чубайс

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), экс-директору «Ростеха» Сергею Куликову возглавить «Роснано». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вам предлагается возглавить одну из наших крупнейших структур развития. Это одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — заявил Путин.

«Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии. Я знаю, что вы в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии», — добавил он. Президент также заявил, что правительство подготовило предложения по поддержке «Роснано».

Группа «Роснано» (изначально «Российская корпорация нанотехнологий», или «Роснанотех») была создана в июле 2007 года, ее бессменным руководителем является Анатолий Чубайс. В 2011 году он занял должность председателя правления «Роснано». Новая должность Чубайса пока неизвестна.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о ликвидации восьми институтов развития. Их функции перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.

В рамках оптимизации премьер также предложил перевести «Роснано» под управление корпорации развития ВЭБ.РФ.

Это также произойдет и с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), «Российским экспортным центром» (РЭЦ), Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), фондом «Сколково» и еще тремя фондами.

С 2015 года Куликов занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха». В 2013–2016 годах он работал исполнительным директором госкорпорации, с 2008 года — заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова. В 2018 году Куликов стал заместителем председателя коллегии ВПК.