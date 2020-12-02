Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице»

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончалась актриса Нина Иванова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Фото: Rhett Butler / «Кинопоиск»

Иванова дебютировала в кино в возрасте десяти лет, сыграв в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Известность актрисе принесла главная роль в фильме Феликса Миронера и Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» — она сыграла учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну Левченко.

Помимо этого, Иванова снялась в фильмах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и других. Сама она также сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш».