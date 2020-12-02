Жителя Казани приговорили к году условно за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к году лишения свободы условно и штрафу 150 тыс. рублей за попытку разместить фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает Следственный комитет.

Эль-Айюби признали виновным по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 354.1 УК — «покушение на реабилитацию нацизма» — и ч. 1 ст. 228 УК — «незаконное хранение наркотических средств».

«В рамках предварительного расследования в жилище обвиняемого проведен обыск, в ходе которого было установлено, что Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев выращивал в своем доме растения, содержащие наркотические средства», — добавили в СК.

Как передает ведомство, Эль-Айюби заявил, что разместил фото, так как симпатизирует Гитлеру, а марихуану выращивал для личного употребления. Он признал вину и публично принес извинения. При этом во время последнего слова в суде Эль-Айюби говорил, что не был нацистом.

По версии следствия, Мухаммед Эль-Айюби в мае 2020 года опубликовал фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка» с подписью «Гилтер Адик» «для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге». Следственный комитет завел уголовное дело об оправдании нацизма.

Всего СК завел как минимум десять уголовных дел после появления на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов в ряду с изображениями героев Великой Отечественной войны.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.